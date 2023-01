Camolese: “Se la Fiorentina fa fatica la colpa non è solo dell’attacco. Jovic? La società deve difendere il suo investimento”

L’ex allenatore del Torino Giancarlo Camolese ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della sfida di domani tra i granata e la Fiorentina: “La squadra viola sta bene in campo, ma fa fatica a costruire e finalizzare. Questo è un punto in comune con il Torino, che non ha saputo sostituire Belotti. Il Gallo aveva chiuso il suo ciclo, i tifosi lo rispettano per quello che ha fatto. Comunque nel caso della Fiorentina penso sia ingiusto incolpare solo gli attaccanti, se la squadra non va significa che anche gli altri reparti hanno delle difficoltà”.

E poi ha aggiunto: “Per Jovic è stato fatto un investimento, ma ovviamente lui deve dare di più. Serve un po’ di pazienza, per certi giocatori metà stagione non basta. La Fiorentina deve difendere il suo investimento, d’altronde se lo aveva preso il Real Madrid un motivo ci sarà. Juric? A Torino ha fatto molto bene, ripartendo dopo un periodo molto complicato. Italiano invece ha fatto bene a La Spezia, mentre a Firenze probabilmente si è fatto ingannare da qualche valutazione su certi giocatori che poi non hanno rispettato le attese”.