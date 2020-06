Campi Bisenzio, i terreni al prezzo di saldo ma le spese non finiscono mai. Il totale del “listino Mercafir”

Come evidenzia La Nazione, i terreni per lo STADIO a Campi Bisenzio costeranno a Commisso circa 5 milioni di euro ma il resto delle spese chi se le accollerà. Il quotidiano fa il punto su quelle che erano le spese alla Mercafir.

Un sistema tramviario con frequenza di 3,5 minuti. Al momento c’è un lotto finanziato per 166 milioni di euro, fino alle Piagge, realizzabile in tre anni, c’è un altro lotto da 230 milioni per il centro di Campi che deve essere studiato e soprattutto finanziato e c’è un terzo lotto che porterebbe allo Stadio e che non è stato ancora pensato. Costo: altri 200 milioni. Un sistema ferroviario con fermata prossima allo stadio, di difficile stima, ma per prolungare il binario che arriva all’Osmannoro serviranno 200 milioni in 5 anni. Uno autostradale e con accesso diretto. I tempi rischiano di essere biblici, ma nella migliore delle ipotesi sarebbero di 5/6 anni.Senza contare le modifiche alle strade già presenti, che andrebbero rese ad almeno 4 corsie, la realizzazione di parcheggi da migliaia di posti auto, moto e pullman, che potrebbero essere interrati e richiedono un’altra spesa di 200 milioni.