Campo di Marte e lo Stadio Franchi stanno per cambiare faccia… con 20 milioni in più

L’adeguamento dei prezzi per le opere finanziate con i fondi del PNRR riguarda anche il restyling dello stadio Franchi. Lo riporta La Nazione, che afferma che non manca molto alla partenza dell’intero progetto per trasformare il volto dello stadio di Firenze. Vi è un ulteriore aumento per quanto riguarda gli investimenti totali: si aggiungono dai 20 ai 30 milioni di €. Entro fine anno, inoltre, il Comune pubblicherà la gara per la realizzazione dello stadio.

Riassumendo brevemente, la costruzione dello stadio Franchi, con questa ulteriore cifra, è definitivamente messa al sicuro. E anzi, i tempi saranno nettamente anticipati rispetto a quanto previsto: a detta del sindaco di Firenze Dario Nardella, “di almeno tre mesi“. Discorso diverso per il progetto di riqualificazione di Campo di Marte, che non prevede investimenti pubblici. In quel caso, tempi e modalità sono più particolari e complicati da definire, ma si sta lavorando sulla fattibilità economica.