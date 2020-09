Candreva aspetta la Fiorentina

Dopo essere stato contattato dal Genoa, ora Antonio Candreva è vicino alla Sampdoria. Però l’esterno dell’Inter sta temporeggiando. Perché? Su Tuttosport si legge che a lui piacerebbe la soluzione Fiorentina. Però i viola potrebbero entrare veramente in scena per prenderlo solo a seguito della cessione di Federico Chiesa, che in questo momento non è propriamente dietro l’angolo.

