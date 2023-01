Canovi a FN: “Cedere Gonzalez ora sarebbe un grosso errore, in estate aumenterebbe il suo valore. Amrabat è un giocatore perfetto per la Premier League, ma per la Fiorentina è fondamentale tenerlo”

Il mercato invernale è iniziato da appena due settimane e da alcuni giorni si ripete il tormentone sul futuro dell’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez. Il Leicester City sta premendo per portarlo in terra britannica, e la trattativa con i viola resta al momento in ballo. In merito a questa tematica Fiorentinanews.com ha voluto conoscere in esclusiva il parere di conosce benissimo le dinamiche del calcio mercato come il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi, il quale si è espresso anche sulle voci di mercato che circolano intorno al centrocampista gigliato rivelazione dei Mondiali, ovvero Sofyan Amrabat.

Sig. Canovi, da alcuni giorni si parla di questa grande offerta arrivata alla Fiorentina dal Leicester per Nicolas Gonzalez. Come ritiene che la Fiorentina debba agire?

“Premetto che sono sicuro che per Gonzalez ci possa essere un’offerta importante da un club inglese: non sono al corrente sui dettagli precisi ma è plausibile. Mi sembra chiaro che comunque le offerte che possono arrivare adesso per Gonzalez non diminuirebbero di certo in estate, ma anzi potrebbero aumentare, come probabilmente sarebbe successo con Vlahovic se fosse rimasto in viola per ancora un po’ di mesi.

Far partire l’esterno argentino ora sarebbe, a mio avviso, un grosso errore, anche perché ritengo sia un elemento cardine della squadra, se non forse il giocatore più importante. Chiaro che comunque a certe offerte è sempre difficile resistere”.

C’è un altro giocatore viola per il quale le voci di mercato non sembrano fermarsi, ovvero Sofyan Amrabat….

“Amrabat sicuramente è un altro giocatore che attira le attenzioni del campionato inglese. Su questo non ho dubbi perché è un giocatore perfetto per la Premier League. E sono anche certo che di offerte per lui ce ne sono parecchie. Chiaro che anche lui, subito dopo Gonzalez, è un elemento cardine, e sarebbe deleterio per la Fiorentina lasciarlo andare ora”.