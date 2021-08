Canovi: “Commisso è uno dei pochi presidenti appassionati e che combattono il sistema. Gli altri pensano solo a fare business”

Lo storico procuratore Dario Canovi ha parlato a Radio Bruno Toscana di alcuni temi legati alla Fiorentina: “Commisso è uno di quei presidenti che, anziché essere complice dei procuratori, ne è vittima e fa la guerra a loro e al sistema. E’ un appassionato, al contrario di altri presidenti che pensano solo a fare business e di certo non amano la Roma, l’Inter o il Milan. Certo per fare soldi devi portare la squadra a un certo livello e allora gli interessi di presidente e tifosi coincidono, ma quando questo non accade vengono fuori i problemi”.

E poi ha aggiunto: “La verità è che la Serie A è diventato il quinto campionato d’Europa, perché Spagna, Inghilterra, Francia e Germania hanno un torneo migliore ad oggi. Procuratori? Ai miei tempi gestivano solo i calciatori, mentre oggi questi ultimi sono diventati solo un mezzo. Le società e i presidenti si servono di procuratori e intermediari per condurre le trattative, e questo attrae calciatori ma anche allenatori”.