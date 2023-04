Canovi: “Dodô esprime tutta la sua brasilianità: per lui il calcio è festa. La Fiorentina lo ha pagato pure poco, ma non doveva arrivare a Firenze…”

Dario Canovi, esperto procuratore di mercato, ha raccontato a Radio Bruno un retroscena legato a uno dei protagonisti della sfida della Fiorentina contro la Cremonese. Di seguito le sue parole su Dodò:

“Avevo ottenuto dallo Shakhtar il mandato di vendere Dodò all’Inter, poi non se ne fece nulla. E’ un giocatore intelligente, tecnicamente non si può criticare, ha forza e capacità. Ha avuto la bravura di emergere in Ucraina, non poteva non avere successo”.

E ancora: “Chi è stato in Brasile sa che il calcio è gioia, gioco, festa. Dodò su questo non è differente, esprime la sua nazionalità. Non vale il prezzo che lo ha pagato la Fiorentina ma molto molto di più”.