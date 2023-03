Canovi: “Fino a gennaio, la Fiorentina è stata una delusione. Cabral non vale certo 50 milioni, ma è un attaccante che può andare ben oltre la doppia cifra”

Dario Canovi, uno dei più storici procuratori del calcio italiano, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“La Fiorentina fino a gennaio è stata una delusione. La squadra è ottima, quindi quando ha iniziato a girare è migliorata. Ha iniziato a concretizzare tutte le soluzioni che prima sprecava“.

Poi sui singoli: “Cabral non sarà un giocatore da 50 milioni ma ti garantisce sui 15 gol: potrebbe anche arrivare a 20. Italiano è stato decisivo nello scegliere il centravanti titolare. Su Dodò invece io non ho mai avuti dubbi, i calciatori non disimparano a giocare”.