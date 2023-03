Canovi: “Jovic si è confermato una scommessa persa. Amrabat? Neanche Osimhen e Kvaratskhelia sono incedibili…”

Lo storico procuratore Dario Canovi ha parlato così a Radio Toscana del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: “Oggi in Italia nessuno può permettersi di dichiarare incedibile un giocatore, basti pensare al Napoli che in questo momento è una squadra fortissima ma De Laurentiis si è detto pronto ad accettare eventuali offerte faraoniche per Osimhen e Kvarataskhelia. Inoltre bisogna ricordare che certe dinamiche non dipendono solo dai club, ma anche dalla volontà del giocatore che ovviamente deve essere ascoltata”.

E poi su Cabral e Jovic ha aggiunto: “La svolta nelle prestazioni del brasiliano è arrivato quando Italiano ha cominciato a puntare su di lui con continuità. L’alternanza con Jovic lo influenzava negativamente. Quanto al serbo, fin dal suo arrivo dissi che si trattava di una scommessa destinata a essere persa e purtroppo i fatti mi stanno dando ragione”.