Canovi: “La Fiorentina è una squadra sbagliata. Ribery operazione intelligente per andare su tutti i giornali, ma poi…”

Dario Canovi è sicuramente uno tra i procuratori più esperti ancora in circolazione. Dall’alto della sua esperienza, in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb ha detto sulla Fiorentina: “Fallimento Montella? Aveva fatto bene fino a qualche anno fa. Era considerato uno dei giovani più interessanti. Non so darmi una spiegazione. Come al solito però l’allenatore paga per tutti. La Fiorentina è una squadra sbagliata. Ribery è stata un’operazione intelligente per l’immagine, significa andare in prima pagina su tutti i giornali. Però se penso agli altri acquisti, hanno fallito o comunque stanno fallendo. Alla Fiorentina il problema non era solo l’allenatore, la squadra non è ben costruita”.