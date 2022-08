Il procuratore Alessandro Canovi, a TMW Radio, parlando della Lazio, ha toccato anche il tema Fiorentina: “Credo che tutto ruoterà sul futuro di Luis Alberto. SI vedeva che no nera centrato lo scorso anno, Dipenderà dal come e se rimarrà o da come sarà sostituito. Hanno cambiato molto in difesa, ma dobbiamo ancora vedere cosa faranno, su altri innesti e con Acerbi. La Fiorentina invece sotto silenzio stanno facendo una squadra a immagine e somiglianza di Italiano”.