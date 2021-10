Canovi: “Non è necessariamente vero che il contratto debba essere prolungato. La Fiorentina dovrebbe avere il coraggio di aggredire alcuni giovani”

Il procuratore Dario Canovi ha parlato così a Lady Radio: “Non è necessariamente vero che il contratto debba essere prolungato. E’ interesse della società, ma non in tutti i casi. E’ normale che i giocatori vadano a scadenza. Le società dovrebbero essere anche più brave a rinnovare al momento giusto i giocatori su cui si è deciso di puntare”.

Poi ha aggiunto sul mercato: “La Fiorentina dovrebbe avere il coraggio di aggredire alcuni giovani interessanti come ad esempio Lucca del Pisa. Poi c’è un giocatore come Lazzari che ha qualche difficoltà con Sarri e magari potrebbe far comodo alla Fiorentina. Giocatori a gennaio ci sono comunque”.