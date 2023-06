Canovi: “Non sarà facile andare oltre il settimo posto, ma la Fiorentina ha i mezzi giusti e deve provarci. A breve una big busserà alla porta di Italiano”

Il procuratore di mercato Dario Canovi ha parlato di Fiorentina e di calciomercato a Radio Toscana: “La cosa più importante, per migliorare, è non cedere i propri migliori giocatori. Deve essere attivo, invece, il mercato in entrata per pescare il giovane talento dove la Fiorentina ritiene necessario intervenire. Ormai la Serie A è fuori dai parametri per i giocatori di primo livello mondiale; non rimane che puntare felici intuizioni, come Kim e Kvaratskhelia a Napoli“.

Su Thiago Motta: “Ha ottenuto risultati straordinari. A livello di allenatori, nessuno in campionato ha fatto meglio di lui. Italiano? Sicuramente è tra gli allenatori emergenti che avranno un roseo futuro. Ho visto una grande crescita da parte sua, è chiaro che a breve una big busserà alla sua porta”.

Sull’obiettivo del prossimo campionato: “Non sarà facile andare oltre il settimo posto. Ma la Fiorentina ha tutte le possibilità e le carte in regola: può e deve provarci”.