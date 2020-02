Capello: “Il secondo rigore assegnato alla Juventus è inesistente in maniera assoluta. Mi meraviglia che sia stato confermato dopo averlo visto al monitor”

L’ex allenatore di Juventus, Roma, Milan e Real Madrid, Fabio Capello, intervenuto a Radio Anch’io Sport, prendendo posizione sui fatti accaduti durante il match tra la Juventus e la Fiorentina: “Il secondo rigore non andava assegnato alla Juventus. Il problema è tutto lì. E’ inesistente in maniera assoluta e mi meraviglia che la decisione sia stata confermata dopo averla rivista. Bisognerebbe che i nostri arbitri fossero molto meno fiscali, lasciassero correre di più all’inglese. Quando si riceve un qualcosa contro non si accetta serenamente. Commisso sta cercando di portare la Fiorentina ad un altro livello, però mi sembra un po’ esagerata la sua posizione”.