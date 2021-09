Capello: “Italiano ha cambiato l’idea di gioco alla Fiorentina. Viola outsider? Una squadra pericolosa ma non la vedo così in alto”

L’ex allenatore di tante grandi squadre, Fabio Capello, ci introduce alla gara che ci sarà nel prossimo fine settimana tra la Fiorentina e il Napoli. “Una gara interessante” dice Capello.

Che poi aggiunge: “La Fiorentina in casa, contro una grande, ha perso con l’Inter dopo aver creato, creato, creato. Alla fine però si è distratta. Italiano ha cambiato l’idea del gioco, portando dinamismo, aggressività e velocità, tutte componenti che sono fondamentali nel calcio moderno. Così come sono fondamentali il gioco in verticale e occupare l’area avversaria. Fiorentina outsider del campionato? La vedo pericolosa per tutti, ma non così in alto”.

Sui valori espressi in queste prime giornate della Serie A, Capello spiega: “Il Napoli è partito bene, c’è della convinzione in questa squadra. Ma la corsa è ancora lunga. Credo che l’Inter sarà la favorita, assieme alla Juventus, anche se i bianconeri hanno problemi”.