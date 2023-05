Capello: “La sconfitta della Fiorentina contro il Basilea una vera sorpresa. Pagato caro un momento di relax, ma spero riesca a ribaltare il risultato”

A margine dell’evento organizzato per il “Premio Bulgarelli”, ha parlato anche Fabio Capello, intervenendo anche della semifinale di ritorno di Conference League che la Fiorentina giocherà a Basilea. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Per me è stata una sorpresa la sconfitta della squadra di Italiano, non avrei mai creduto. Spero riesca a ribaltare il risultato, probabilmente ha pagato caro un momento di relax”.

E sull’ex viola Vlahovic: “Non è un’involuzione. Con la Fiorentina trovava più spazi, con la Juventus tutte si difendono con più attenzione”.