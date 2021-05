Capezzi: “Ringrazio ancora Pizarro per avermi eletto suo erede. Venuti è un giocatore forte, si è guadagnato la Fiorentina con il lavoro”

Leonardo Capezzi, ex centrocampista della Fiorentina, fresco reduce di promozione in Serie A con la Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Questo un estratto delle sue parole: “Vincere è sempre bello, gratificante e alla fine segni la storia di un club, entri in quella di una città e quindi è stata una cosa bellissima. Venivo da un periodo non semplice dove avevo perso un po’ di continuità, mentre quest’anno sono riuscito a coronare questo che per noi è un successo. Farlo a Salerno è qualcosa di unico, vincere qua non è come farlo da altre parti perché ci sono una passione e un amore per il calcio unici. Sicuramente affronterò la Serie A con la voglia della prima volta e quella di sempre perché il calcio è amore e passione a prescindere dalla categoria”.

Pizarro la definì il suo erede. Quanto hanno pesato nella sua carriera quelle parole?

“A Firenze le sento ancora dire da amici (ride, ndr). Sono state parole che mi hanno dato un valore unico, una riconoscenza pazzesca perché in quel ruolo era un top. Sicuramente adesso posso dire che nel centrocampo posso ricoprire tutti i ruoli, posso fare anche il mediano basso, ma essere paragonato al Pek è troppo e sminuisce il suo ruolo… L’ho ringraziato di persona e lo faccio ancora oggi perché è stato un riconoscimento bellissimo, ma sono e mi reputo, per sfortuna, diverso da Pizarro perché è un campione. Mi ha fatto piacere sentirlo dire certe cose ed ancora è così”.

Quanto invidia il fatto che Venuti sia riuscito ad affermarsi in maglia viola? E’ sempre stato il vostro sogno viste anche le origini che avete.

“Invidia non c’è perché per me è un amico, un fratello, abbiamo condiviso tanto extra-campo. Ci sentiamo anche oggi, ci vediamo, è solo un’emozione ed un piacere vederlo a casa sua e vedere che ha coronato un percorso non semplice perché è andato in prestito. Ci ha sempre messo la faccia, il lavoro e nessuno ti regala niente. A prescindere dal fatto che sia un bravo ragazzo, è un giocatore forte, un lavoratore e si è guadagnato tutto con quello… Adesso sta coronando il sogno che è quello di quando era arrivato da ragazzo che se ne parlava nel settore giovanile ovvero di arrivare in Prima Squadra e di giocare per la Fiorentina”.