Capienza stadi al 75%: vicino il via libera del Governo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a trattare il tema della capienza degli stadi. Secondo la rose il Consiglio dei Ministri sarebbe pronto a cambiare i termini: a meno di un improvviso, e attualmente imprevisto, picco dei contagi il prossimo decreto governativo porterà ad un sensibile aumento degli stadi.

Probabilmente la capienza sarà aumentata al 75% della capienza totale dell’impianto, ovviamente resteranno obbligatori il distanziamento e la mascherina come previsto fino ad ora. Per la Serie A quindi le nuove misure, che ancora non sono ufficiali , dovrebbero scattare a partire dal weekend del 16-17 Ottobre, coincidente con l’ottava giornata di campionato.