Forse alla Fiorentina di ieri sera è mancato proprio questo, soprattutto in un primo tempo semi-dominato: capitalizzare le occasioni create. A dimostrarlo sono anche i dati statistici, perché è vero che l’Inter ha concluso la partita con più tiri dei ragazzi in maglia viola (17 vs 14), ma la squadra di Italiano ha centrato più volte la porta (6 vs 5). Cinque tiri verso la porta difesa da Dragowski e tre gol, per la Fiorentina la percentuale è evidentemente molto più bassa.

E non si può recriminare che la formazione gigliata non abbia creato i presupposti giusti per battere Handanovic (autore di grandi parate). Nella prima frazione di gioco, specialmente dopo tanta intensità, per provare a fare risultato bisognava sperare di andare negli spogliatoi con un parziale più ampio. Le occasioni c’erano, purtroppo non sfruttate al massimo. Da sottolineare comunque come l’Inter negli ultimi dieci minuti del primo tempo abbia messo in difficoltà più volte la difesa viola.

Per Vlahovic là in mezzo non è stata la serata più facile in mezzo ai giganti nerazzurri e la cattiveria sotto porta è un po’ mancata dagli altri giocatori offensivi. Di lavoro ancora ce n’è, la crescita però è evidente. Testa a Udine.