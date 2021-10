Capitano e intoccabile

Una delle certezze della Fiorentina è rappresentata da Cristiano Biraghi. Terzino sinistro e da questa stagione anche capitano, il nativo di Cernusco sul Naviglio è uno di quei giocatori senza paura. Lo ha dimostrato in passato, assieme ad un carattere d’acciaio che nel corso degli anni lo ha fatto scontrare con il tifo viola, che poco o niente gli ha perdonato nel corso degli anni.

Biraghi ha scelto la Fiorentina e in questa stagione è voluto restare, nonostante l’interesse di grandi squadre. Un esempio? La Roma di Mourinho era in forte pressing su di lui, ma non ha mai avuto il minimo dubbio sulla permanenza a Firenze. In campo è un fedelissimo di Italiano: assieme a Bonaventura e Vlahovic, è l’unico giocatore ad essere sempre partito dal 1’ in campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.