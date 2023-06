Capitolo contratti, in cinque in scadenza fra un anno. Da Igor a Castrovilli ecco chi potrebbe salutare

Tra i vari capitoli da affrontare in casa Fiorentina, c’è anche quello legato ai rinnovi di contratto. Il Corriere dello Sport ci ricorda i giocatori in scadenza della rosa di Vincenzo Italiano. Il numero è cospicuo: il 30 giugno 2024 termineranno gli accordi di ben cinque calciatori, anche se fra questi in pochi dovrebbero continuare in maglia viola. Vediamo nel dettagli di chi si tratta.

Sono Alfred Duncan, Aleksa Terzic, Gaetano Castrovilli, Igor e Christian Kouame ad andare in scadenza il prossimo anno. Anche se per Igor e Kouame esiste un’opzione per prolungare fino al 2025. Il lavoro, dunque, non mancherà per la dirigenza gigliata, ricordando anche che i contratti di Saponara e Venuti andranno a terminare in questo mese di giugno. Con il secondo che ha già salutato club e città.