Capo ultras del Napoli arrestato a Milano. Già noto per il siparietto con ‘Genny a carogna’

Come riporta ilroma.net, Carmine Tolomelli, 41 anni, leader del gruppo ultras del Napoli “Mastiffs”, è stato arrestato nei pressi di Milano. L’uomo fu anche immortalato accanto a “Genny ‘a carogna”, durante gli incidenti avvenuti a Roma per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina nel 2014.

Gli investigatori lo hanno bloccato insieme a un complice 40enne per una rapina commessa il 28 settembre scorso in largo Cairoli a Milano, dove hanno aggredito il proprietario di una Porsche 992 con targa svizzera, strappandogli dal polso un Rolex in oro rosa del valore di 45mila euro.