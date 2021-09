Capozucca: “La partita contro la Fiorentina, arbitrata da Rizzoli, non la potrò mai dimenticare. Avere perso la Champions per differenza reti è un rimpianto troppo grosso”

Dopo tanti anni si è chiusa l’era Preziosi al Genoa. Il direttore sportivo più longevo della sua era, è stato Stefano Capozucca. Intervistato da Telenord rivela di avere un grande rammarico vissuto in questi anni ed è legato ad un match con la Fiorentina.

“Il rimpianto più grande è quello di aver perso l’accesso alla Champions per la differenza reti – spiega Capozucca – quella partita con la Fiorentina arbitrata dal buon Rizzoli al Ferraris non dimenticherò mai, ma proprio mai”. Il riferimento è al 3-3 del 15 febbraio 2009: il Genoa andò addirittura in vantaggio per 3-0, prima di essere ripresa grazie ad un tripletta di uno straordinario Mutu nel secondo tempo.