Capparella: “Vogliamo crescere ragazzi per la Prima Squadra. Vedo miglioramenti costanti, lo spirito è quello giusto”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato l’allenatore della squadra Under16 viola Marco Capparella. Queste le sue parole: “Lo spirito è quello giusto, c’è tanta voglia di crescere e personalmente sono il primo a volerlo fare. Sono arrivato nella scorsa stagione con grande voglia di migliorarmi; i ragazzi sono nella fase di sviluppo ma vedo una crescita costante e di questo sono felice. La scorsa stagione è stata veramente complicata perché gestivamo i ragazzi non potendo poi giocare la domenica, abbiamo fatto anche diverse quarantene, non sono stati affatto momenti facili”.

E ancora: “Gli stadi vuoti erano una brutta cosa ma bisognava guardare anche al contesto generale che era di grande sofferenza con situazioni che non avevamo mai vissuto e molto più pesanti. Speriamo di andare avanti e superare quanto accaduto. Noi vogliamo far crescere i ragazzi, dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale, tecnico ed educativo. L’obiettivo principale è di vederli un domani in prima squadra”.