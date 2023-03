Caprini realizza una splendida tripletta, Diarra chiude i conti: la Fiorentina di Papalato strapazza il Pontedera e conquista i Quarti al Torneo di Viareggio

La Fiorentina supera col secco punteggio di 4-0 il Pontedera a Porcari nella sfida valida per gli Ottavi di Finale del Torneo di Viareggio, guadagnando così l’accesso ai Quarti di Finale della competizione. Ora i giovani viola attendono il sorteggio del proprio avversario nel prossimo turno.

Mister Papalato deve rinunciare a Baroncelli, costretto al forfait nel riscaldamento. Gioca da titolare Saltalamacchia al suo posto. La squadra viola si porta in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco, grazie al 2006 francese Maat Caprini. L’attaccante dell’Under 17 viola ma già in odore di Primavera va in gol col destro al volo sul cross da calcio piazzato del lituano Gudelevicius. Il Pontedera non molla però: all’11 Becucci scaglia un gran tiro che centra il palo, a Tognetti battuto. Quindi al 14’ il tiro di Di Bella viene murato in modo provvidenziale da Maggini. Ievoli sale in cattedra e se prima il suo passaggio per Caprini non arriva a destinazione causa uscita del portiere, centra la traversa su punizione dai 25 metri al 34’. Scuderi impegna il portiere del Pontedera che si rifugia in angolo poco prima della fine del primo tempo.

Nel secondo tempo la Fiorentina raddoppia quasi subito: segna ancora Caprini, che batte in diagonale un non perfetto Tonelli sul passaggio smarcante di Da Silva. 2-0 al 54’ e strada spianata per la compagine viola. Dieci minuti più tardi Caprini fa tripletta, il classe 2006 deposita a porta sguarnita dopo il duetto tra i nuovi entrati Deli e Fortini. Ancora un legno per Ievoli su punizione al 73′, sfortunato il centrocampista gigliato. Poker siglato dal neo entrato Diarra, che spedisce la sfera all’incrocio dei pali dopo una bella azione personale e tre avversari dribblati. L’ivoriano segna così il primo gol nel torneo.

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Maggini (83′ Renda), Elia, Saltalamacchia; Spaggiari (74′ Chiesa), Gudelevicius (58’ Deli), Ievoli (83′ Diarra), Mignani, Scuderi (83′ Italiano); Magalhaes Da Silva (58’ Fortini); Caprini (74′ Ofoma).

A disp.: Pitti, Padilla Mendoza, Sene, Chiesa, Dolfi, Sichi, Renda, Harder, Diarra, Sadotti, Ofoma, Fortini, Italiano, Deli, Presta. Allenatore: Christian Papalato.

Fiorentina-Pontedera 4-0

Marcatori: Caprini 4’, 54’, 64’, Diarra 86′

Ammoniti: Gudelevicius.