Caputi: “Alla Fiorentina è evidente che manca un centravanti: per il valore della rosa la stagione è deludente”

Questo pomeriggio il giornalista e noto tifoso della Lazio Massimo Caputi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni tematiche di casa Fiorentina alla vigilia della sfida dell’Olimpico. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono convinto che l’imprevedibilità offensivo della squadra di Italiano possa cambiare gli esiti della partita di domani, non è vero che la Lazio parte favoritissima. É chiaro che per il momento la classifica però non rispetti assolutamente il valore della rosa. La squadre ha evidenti difficoltà a causa della mancanza di un centravanti affidabile: uno può fare tutte le tattiche che vuole ma alla fine sono questi i giocatori che fanno la differenza. Se macini gioco me larghi tratti della partita ma alla fine non la butti d’entro l’allenatore ci può fare poco. E allo stesso tempo gli altri basta veramente poco per segnarti, perchè basta una minima disattenzione per andare in difficoltà. La Fiorentina secondo me è una squadra che sarebbe capace di mettere in difficoltà chiunque ma spesso e volentieri si mette in difficoltà da sola, soprattutto in partite in cui parte da favorita. La Lazio vista contro il Milan è logico che faccia paura, però è altrettanto vero che per assurdo i viola per i loro modo di stare in campo avrebbe le caratteristiche per metterla in difficoltà. Per quello che la Fiorentina ha come potenzialità, è chiaro che si parla con il condizionale perchè avendola vista in alcune circostanze e poi in altre, non capisco come questa squadra sia capace di fare certe prestazioni con alcune squadre e poi di sconfessare se stessa con altre prestazioni disastrose. Per quello che è il valore della squadra il campionato è deludente. Mi è rimasta impressa la partita che i viola fecero in casa con il Napoli, quello che scoraggia è non avere la capacità di realizzare quello che molte volte produce. Mi chiedo se adesso non sia il caso di cambiare qualche cosa nel modo di giocare per cercare di sfruttare al meglio le doti dei propri giocatori”