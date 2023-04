Caputi: “La Fiorentina è una buona squadra, ma non va sopravvalutata. Mercato? Servirà un uomo per ogni reparto…”

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato così a Toscana Tv: “Italiano è un buon allenatore, ma non vorrei che la Fiorentina possa essere sopravvalutata. I viola sono una buona squadra che può crescere ulteriormente. La compagine di Italiano può provare a vincere la Conference League. Ma alla Fiorentina manca ancora qualcosa per raggiungere il livello delle prime sette squadre in campionato attualmente. Mercato? Le squadre si costruiscono un po’ alla volta. Per un salto di qualità credo che si debba intervenire con un uomo in ogni reparto”.