Caputi: “La Fiorentina oggi è una delle squadre con il miglior rendimento. I viola possono alzare un trofeo”

Il giornalista Massimo Caputi, ha parlato così a Italia 7: “La Fiorentina è riuscita a mettere sul campo quelle che sono le sue qualità potenziali. L’Europa è stata importante per trovare quella consapevolezza e quella spinta psicologica che hanno permesso alla compagine guidata da Italiano di rendere bene anche in campionato. Credo che il fatto di aver ritrovato alcuni giocatori importanti, sia stato fondamentale. Così come il fatto di aver trovato un assetto base. La Fiorentina oggi è una delle squadre con il miglior rendimento. Per come sono le cose adesso, i viola possono alzare un trofeo”.