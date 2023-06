Caputi: “Vale la pena puntare su Zaniolo, soprattutto per squadre che giocano tanto sulla fascia. Italiano…”

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato a Radio Bruno dei temi attuali in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Berardi? Che piaccia a Sarri non è un mistero. Per lui è l’ultimo contrato importante e credo che per la Lazio sia il giocatore ideale.

Zaniolo alla Roma doveva fare il grande salto di qualità, ma alla fine non l’ha mai fatto. Vedremo quale sarà il suo futuro, ma il suo è un profilo sul quale vale la pena puntare, specie per squadre che puntano tanto sul 4-3-3 e il gioco sulle fasce. Italiano a me piace. Le finali perse fanno parte di un processo di crescita importante, anche se la sua squadra ha preso dei gol che in partite così decisive non si possono prendere”.