Caputi: “Vincere aiuta a vincere, la Fiorentina potrebbe cominciare da Coppa Italia e Conference League”

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato di Fiorentina a Radio bruno Toscana, in riferimento anche allo Scudetto vinto da Napoli, che potrebbe fungere da modello per le squadre sottostanti: “In generale, il calcio non dà certezze, non ci sono equazioni vincenti. Ciò che può portare al successo è il progetto, la costruzione di un percorso. Ci vuole un po’ di tempo, ma si può quantomeno lottare per vincere anche se non si ha un grande blasone”.

Sulla Fiorentina: “Il campionato accentra tutte le attenzioni, perché si gioca ogni domenica, però iniziando a vincere Coppa Italia e Conference League, magari… vincere aiuta a vincere e rafforza una certa consapevolezza. Sarebbe un ottimo punto di partenza”.