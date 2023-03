Caressa: “Apprezzo Biraghi, ha veramente un gran piede. Il gol contro il Verona? A me le furbate piacciono e divertono”

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato del calciatore della Fiorentina Cristiano Biraghi, commentando il tutto sul proprio canale YouTube: “Il giocatore mi è sempre piaciuto, anche se in questa stagione si è espresso a tratti. Ha un piede veramente fino, poi io sono estimatore di chi va in fondo e crossa”.

Sul gol contro il Verona: “Lo dico sinceramente, a me le furbate piacciono e divertono. Non trovo assolutamente l’episodio ‘non-etico’: se gli altri sono distratti, peggio per loro. Poi sono episodi che spezzano il continuo schema delle proteste, appena viene assegnata una punizione. Il gol è regolare, quindi ci sta”.