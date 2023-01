Caressa: “Batistuta è stato uno degli attaccanti più forti di sempre. Vi racconto un aneddoto su Luca Toni”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato di due grandi attaccanti della storia della Fiorentina: “Gabriel Omar Batistuta era una punta pazzesca, concorderanno tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo. In Italia è migliorato tantissimo diventando a mio avviso uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi. La Roma ha vinto lo Scudetto grazie a lui”.

E poi su Luca Toni ha aggiunto: “Era uno che la metteva sempre dentro, segnava con grande continuità. Pur essendo molto alto all’inizio non era fortissimo di testa, poi è migliorato un sacco sotto questo aspetto. Beppe Bergomi mi raccontò che una volta incontrò Toni in vacanza, era un periodo in cui era senza squadra e si allenava da solo con una serietà pazzesca. Questo lo ha portato poi ad allungare la sua carriera tornando alla Fiorentina e facendo grandi cose a Verona“.