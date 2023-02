Caressa: “Brekalo è un po’ un acquisto d’emergenza ma può essere utile alla Fiorentina. Spero Italiano lo riporti a buoni livelli”

Nel proprio pagellone sul mercato di Serie A, il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa su YouTube analizza le mosse della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha preso Sirigu, scambio con Gollini che è andato al Napoli, ma soprattutto Brekalo. Il croato aveva iniziato discretamente al Torino poi si era un po’ perso, non stava giocando: è un po’ un acquisto d’emergenza. Brekalo dà un alternativo sul lato, un giocatore che mi piaceva al Wolfsburg prima di arrivare in Italia, poi invece l’ho trovato un po’ involuto in Italia”.

Poi conclude: “Spero che Italiano riesca a farlo tornare a buoni livelli perché Brekalo quando giocava in Germania era buono sia in attacco sia come crossatore, sulla fascia. Può giocare anche a tutta fascia secondo me, certamente nei 3 davanti. Può essere un giocatore comunque molto utile per la Fiorentina, alla quale do 6, anche perché si è liberata di giocatori che in questo momento non avrebbero trovato spazio”.