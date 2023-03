Caressa: “Dragowski alla Fiorentina sembrava lanciato verso una grande carriera, poi ha avuto difficoltà. Non è costante ma spesso compie interventi miracolosi”

Nella propria Top 11 di giornata su YouTube, il giornalista e noto telecronista di Sky Fabio Caressa ha inserito l’ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski dopo l’ottima prova, con rigore parato e non solo, nella vittoria dello Spezia contro l’Inter.

Ecco le parole di Caressa sul rendimento del giocatore polacco: “Dragowski ha vissuto spesso momenti di difficoltà in Italia. Alla Fiorentina sembrava lanciato per fare una grande carriera, poi invece ha avuto delle difficoltà. E’ stato sfortunato ad infortunarsi prima del Mondiale in Qatar, dovendo saltare la competizione anche se non avrebbe giocato titolare. Ha perso così un’occasione importante per la carriera di un giocatore”.

“Il polacco ha poi recuperato, all’inizio lo vedevo un po’ incerto mentre adesso mi sembra che abbia ritrovato la sua caratteristica principale, quella di fare grandi parate. Non è tanto costante magari, però fa spesso interventi miracolosi”.