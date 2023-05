Caressa: “Dragowski alla Fiorentina sembrava una promessa, ma poi si è perso. Dia? Certe squadre dovrebbero pensarci”

Sul proprio canale YouTube il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato dell’ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski: “Rispetto ai suoi connazionali Skorupski e Szczesny è stato meno continuo, anche per colpa degli infortuni. Quando è arrivato in Italia, a Firenze, sembrava che dovesse essere il nuovo astro nascente dei portieri e invece poi si è un po’ perso, secondo me anche a causa di qualche caduta psicologica. Detto questo, a mio avviso resta un portiere di livello”.

E poi su Dia, proprio in merito alla tripletta contro la Fiorentina ha aggiunto: “Sarà l’uomo del prossimo mercato, finora lo avevamo sottovalutato e adesso invece le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Può fare sia la punta centrale che la seconda punta e poi ha corsa e tiro, quindi penso che le squadre importanti non dovrebbero lasciarselo scappare”.