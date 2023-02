Caressa e le esultanze dei bomber viola: “Impazzivo per Batistuta ma la mitraglia mi è indigesta. Il ‘mi vedete?’ polemico di Pazzini e la canzone che fece infuriare Toni”

Sul proprio canale YouTube, il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa ha passato in rassegna le esultanze di tanti calciatori commentandole personalmente. Nel folto elenco commentato stilato da Caressa, c’è spazio anche per alcuni storici bomber della Fiorentina, ma non solo.

Ecco le parole di Caressa: “La mitraglietta di Batistuta? Ho adorato Batistuta, un attaccante che mi faceva impazzire. Credo che sia stato uno dei più grandi attaccanti della storia del campionato italiano e di tutti i tempi. Chi non l’ha visto giocare si è perso qualcosa: sotto porta non c’era modo di fermarlo. Tirava a 200 all’ora, i suoi colpi di testa sfondavano le porte. Fisicamente era indomabile ed era forte anche tecnicamente. Sapeva giocare di sponda: un giocatore pazzesco. Le esultanze con armi come pistole, mitraglie e cose di guerra però non mi piacciono, mi risultano indigeste”.

“Il ‘mi sentite?’ di Luca Toni. Quando Toni era in Germania non prese bene la canzone ‘Numero Uno’ che fecero per lui, in cui veniva mimato il gesto dell’esultanza del video. Una delle cose più coatte mai fatte nella storia del calcio per un giocatore di calcio. Si faceva finta che lui fosse proprio lo stereotipo dell’italiano e Toni odia questa canzone, giustamente. In questo caso l’esultanza era anche ironica, perché arrivata in un momento un po’ particolare della sua carriera. Quando Toni ha iniziato a crescere e far bene, l’esultanza ha preso piede. All’inizio non c’era fiducia nelle qualità tecniche del giocatore, molti pensavano che dovesse essere un colpitore di testa poiché alto, invece lui è sempre stato un giocatore tecnico”.

“Pazzini? Il suo ‘mi vedete?’ è un po’ passato alla storia perché lo faceva soltanto lui. Un’esultanza molto personalizzata; Pazzini ogni tanto litigava nelle squadra in cui giocava, e l’esultanza assumeva talvolta anche un piccolo connotato polemico”.

“Il violino di Gilardino. Avevo letto che Gilardino ha saltato il militare o avuto delle agevolazioni perché era stato equiparato ad un artista. Un’esultanza carina, non offensiva, personalizzata e simpatica. Costruita ovviamente, non spontanea”.

“Il ‘pum pum’ di Piatek? Le esultanze che riguardano armi, mitraglie, pistole e non solo come detto non mi piacciono. Secondo me non hanno nulla a che vedere con il calcio. In tempo di guerra soprattutto credo che sia meglio evitare questo tipo di esultanze”.