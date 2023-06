Caressa: “Il giudizio sul campionato della Fiorentina non può andare oltre la sufficienza. Italiano ha fronteggiato il problema del gol avendo la bravura di cambiare la squadra”

Fabio Caressa sul proprio canale YouTube tira le somme sulla stagione viola dando anche una valutazione all’annata gigliata in Serie A.

Ecco le parole del giornalista di Sky: “La Fiorentina ha fatto due finali e la valutazione della stagione sarebbe più alta ma il voto al campionato non può essere superiore al 6, la squadra viola poteva fare meglio. In alcuni casi la Fiorentina non ha raccolto quanto avrebbe dovuto, ha avuto molti problemi a segnare; vero che gli attaccanti non segnavano ma anche vero che ogni tanto la squadra produceva di meno”.

“Italiano ha cambiato spesso formazione anche perchè forzato dalle tante gare giocate. Nell’ultima parte poi la squadra ha fatto molto meglio, quando Italiano ha capito che doveva cambiare ponendosi dei dubbi. Mi piacciono gli allenatori così”.