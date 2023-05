Caressa: “Mai un mugugno da parte di Gollini, atteggiamento da premiare. Contro la Fiorentina si è fatto trovare pronto”

Il giornalista Fabio Caressa è tornato sulla sconfitta della Fiorentina a Napoli, commentando in particolare la prestazione dell’ex viola Pierluigi Gollini. Ecco cosa ha detto sul suo canale YouTube: “Non c’è mai stato un mugugno da parte sua, come da nessun elemento della squadra. È importante che uno spogliatoio remi tutto dalla stessa parte; certo, è più facile quando si è in previsione di vincere un titolo. Al Napoli, chi si è preso la briga di sostituire i titolari ha sempre fatto il suo”.

E aggiunge: “Gollini ha fatto bene nelle due partite in cui ha giocato. Anche contro la Fiorentina, si è fatto trovare pronto. Ha fatto due belle parate da sottolineare”.