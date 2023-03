Caressa: “Mandragora è un po’ compassato ma ha un bel piede e tiro dalla distanza. Italiano ha cambiato la Fiorentina mettendosi in discussione e ora che Cabral segna…”

Il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa inserisce il centrocampista viola Rolando Mandragora nella propria top 11 di giornata e spende parole di elogio per la Fiorentina e mister Italiano. Ecco cosa ha detto: “Mandragora ha avuto un brutto infortunio al ginocchio quando era in rampa di lancio. Ha fatto delle stagioni così così, ora ha cambiato squadra ed ha trovato una sua dimensione. Ha fatto gol, ha sempre avuto un gran tiro dalla distanza. E’ sempre un po’ compassato ma questa è un caratteristica che accomuna molti centrocampisti. Ha un bel piede”.

Poi prosegue: “Voglio premiare la Fiorentina di Italiano che stava raccogliendo meno di quanto stava producendo. La colpa non poteva essere solo degli attaccanti ma magari alla squadra serviva un po’ di tranquillità ed Italiano forse ha cambiato ancora qualcosa. Il tecnico viola è stato molto bravo a farlo: ammiro moltissimo chi si mette in discussione e sceglie di cambiare e lui lo ha fatto. Ha mantenuto comunque la sua filosofia e ora che la squadra ha trovato attaccanti che fanno gol, in particolare Cabral, riesce a raccogliere finalmente ciò che doveva e sta trovando risultati più positivi rispetto a prima”.