Caressa: “Mandragora un giocatore interessante, spero possa finalmente fare il salto di qualità tanto atteso”

Sul suo canale YouTube il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha presentato la top XI della 37esima e penultima giornata di campionato. Tra i migliori scelti dal giornalista è rientrato anche il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora.

Queste le parole di Caressa: “A me è sempre piaciuto: ha un gran piede, un gran tiro in porta, è bravo nei calci piazzati ed è un giocatore ordinato. Ha un passo un po’ compassato, però ha una buona fisicità. E’ un giocatore interessante, che io spero possa fare adesso in carriera quello che prometteva di fare quando era più giovane, prima che diversi infortuni fermassero la sua crescita.”

Il giocatore viola è stato quindi esaltato per la sua versatilità, per le sue capacità fisiche e per il suo essere ordinato. Rolando d’altronde è in un buon periodo di forma e, come sottolinea Caressa, forse sta trovando la stabilità per potersi affermare con prestazioni di un certo livello. In passato è stato spesso fermato da vari infortuni, ma adesso sembra pronto per prendersi la Fiorentina.