Caressa: “Non posso credere che il problema della Fiorentina sia solo negli attaccanti. Le critiche sono sacrosante e vanno accettate, ma mi piace come Commisso difende la squadra e Italiano”

Il giornalista Fabio Caressa ha commentato il momento della Fiorentina sul proprio canale YouTube: “Penso che la Viola possa migliorare, in realtà lo penso da un sacco di tempo. Deve buttarsi sulle coppe perché è veramente bassa in classifica, però ci sono competizioni che ti risolvono la stagione e la Fiorentina ha buone possibilità. Risultati negativi? La carenza di obiettivi sta sicuramente influenzando”.

Sull’attacco gigliato: “Vedo una grande fatica nel fare gol. E non può essere soltanto un problema degli attaccanti, Jovic e Cabral; sarà anche un fatto dovuto allo sviluppo di gioco o alle motivazioni. Non posso credere che uno si dimentichi dall’oggi al domani come segnare”.

Sul presidente Commisso: “Il diritto di critica è sacrosanto, a maggior ragione se la classifica e il gioco sono ben inferiori alle attese. Se arrivano critiche oneste e senza insulti, queste vanno accettate; capisco che qualche volta si vada oltre. Mi è piaciuto molto il fatto che Commisso abbia difeso squadra e allenatore, dimostra molta vicinanza. Da questo punto di vista, si sta comportando nel migliore dei modi. Credo che sia bellissimo, da calciatore e da tecnico, avere un Presidente che ti difende così”.