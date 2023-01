Caressa: “Non riesco a capire che squadra sia la Fiorentina. Secondo me Italiano si è un po’ ingarbugliato”

Su YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua sul momento della Fiorentina: “Cabral secondo me merita un posto tra i migliori dell’ultima giornata di Serie A. Era considerato una ruota di scorta, uno scarto quasi, e invece contro il Monza ha giocato una grande partita segnando un gol bellissimo. Direi che è stato una delle poche note positive di una Fiorentina che quest’anno non riesce proprio a trovare una dimensione, ad avere continuità. Mi sembra quasi che la squadra di Italiano non abbia un’identità, non si capisce se è una squadra offensiva, di pressing oppure di rilancio. Secondo me Italiano si è un po’ ingarbugliato, ha provato a cambiare strada ma non so se ha intrapreso quella giusta”.