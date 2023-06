Caressa prova a vedere il lato positivo: “Magari non sarà una rinascita, ma il calcio italiano esce a testa alta da queste finali”

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, ieri voce della finale di Champions League fra Inter e Manchester City, ha brevemente fatto un bilancio delle tre finali europee perse dalle italiane. Sentite cosa ha detto, anche in merito alla sconfitta della Fiorentina in Conference contro il West Ham:

“Magari non possiamo parlare di rinascita, ma il calcio italiano esce sicuramente a testa alta” è stato il breve commento del noto giornalista. Anche se il bilancio, purtroppo, è ampiamente in negativo per la “tripletta al contrario” portata a casa dalla formazioni della nostra Penisola…