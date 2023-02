Caressa: “Sirigu ha scelto Firenze per maggiori possibilità di essere titolare. Gollini deve ricostruirsi la carriera, ma è un’operazione intelligente per il Napoli”

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha analizzato il calciomercato invernale della Fiorentina e non solo, sul proprio canale YouTube. In particolare, si sofferma sulla cessione di Pierluigi Gollini: “Per il Napoli, è un’operazione intelligente. Devo essere sincero, non so cosa sia successo con Sirigu; in ogni caso, ha scelto Firenze perché lì ha più possibilità di giocare titolare“.

E aggiunge: “Gollini è uno che deve ricostruirsi la carriera, vediamo se avrà spazio. Ha un po’ rallentato la sua crescita, dagli ultimi mesi all’Atalanta in poi. Le colpe, tuttavia, non sono tutte sue: ha avuto un infortunio e, successivamente, poche possibilità di mettersi in luce”.