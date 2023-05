Caressa: “Sono contento per Castrovilli, non era facile tornare a questi ottimi livelli. Merito anche al grande aiuto di Italiano”

In Fiorentina–Udinese 2-0, Castrovilli si è tolto la gioia del gol, il secondo nelle ultime due settimane e il quarto stagionale. Di lui ha parlato il giornalista Fabio Caressa, commentando il suo rendimento sul proprio canale YouTube: “Ogni tanto, quando i giocatori prendono quella china, non è facile rialzarsi e lui ci è riuscito. Riconosco che è stato molto bravo, sono contento per lui”.

E aggiunge: “Dopo l’esordio in Nazionale e il grave infortunio era quasi scomparso, però adesso sta giocando a ottimi livelli in questa stagione: piano piano si è ripreso. Italiano? Castrovilli si è aiutato anche da solo, ma c’è anche il merito dell’aiuto dell’allenatore e del suo modo di giocare”.