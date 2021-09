Carica Ultras: Tifosi pronti a ritornare in Fiesole dopo la sosta

La partita tra Fiorentina e Inter ha fatto registrare la presenza allo stadio di 16 mila persone, praticamente il massimo consentito in questo momento.

Non erano però presenti gli ultras e i club più importanti della Curva Fiesole. Ma di fronte a una possibile riapertura all’80 per cento in programma già dopo la sosta di ottobre sono pronti a riprendere il loro posto per caricare ancora di più l’ambiente e dimostrare il proprio supporto a questa squadra.

Una ‘svolta’ della quale parla stamani La Repubblica, nella sua edizione di Firenze.