Carli: “Lotta salvezza difficilissima. Nessuno si è staccato, ma la Fiorentina non farà parte di questo gruppo”

Il ds del Parma Marcello Carli commenta a Parma Live la classifica dei ducali e la lotta per non retrocedere menzionando anche la Fiorentina: “Quest’anno sarà difficilissima, nessuno si è staccato. L’anno scorso sia il Brescia che la SPAL avevano dato l’impressione che non ce l’avrebbero fatta, così come il Lecce forse aveva un organico corto alla distanza. La Fiorentina non farà parte di questo gruppo ma per il resto ci sono sei-sette squadre che se la giocheranno”.

