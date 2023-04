Carlos Augusto e la rete al Franchi: “Quello alla Fiorentina un gol speciale. Ho segnato di destro al volo ed i miei compagni ci scherzavano, dicono che calcio meglio col piede debole”

Il calciatore brasiliano del Monza, Carlos Augusto, ha trafitto la Fiorentina nella sfida del Franchi fissando il punteggio sull’1-1 finale. Il laterale mancino ha parlato ai canali della Serie A parlando anche della rete segnata alla Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Sono mancino ma i due gol che ho segnato col destro sono i più speciali. C’è quello di Verona con Ciurria che mi ha fornito l’assist, sono arrivato di prima e ho fatto un gran gol. Poi quello a Firenze contro la Fiorentina: ho colpito la palla al volo col destro e anche i miei compagni ci scherzavano. Sembra che tiri meglio di destro che di sinistro!

Infine: “La partita più bella invece è stata quella contro la Juventus in casa loro. A me piacciono le sfide difficili, voglio dar prova di poter essere un gran calciatore e per questo voglio affrontare i grandi giocatori. Posso fare bene ma devo essere attento ad ogni dettaglio”.