Carnasciali: “Ad oggi direi Jovic per la finale, Cabral ha avuto un po’ di problemini. Difesa? Martinez Quarta ha sbagliato troppo ultimamente”

Daniele Carnasciali, ex giocatore viola, è intervenuto a Radio Sportiva per fare il punto in casa Fiorentina, alla vigilia del match al Sassuolo, ma soprattutto di quello col West Ham. Inoltre ha commentato anche la coppia offensiva a disposizione di Italiano:

“Cabral ha avuto un po’ di problemini. Forse dieci giorni fa avrei dato una risposta diversa, ma attualmente direi Jovic per la finale. In partite come quelle non devi stare bene solo fisicamente, ma anche mentalmente”.

E ancora: “In difesa, invece, farei giocare Igor con Milenkovic, anche perché Martinez Quarta ha fatto diverse sbavature di recente. Meno errori fai e più possibilità hai di vincerla una finale”.