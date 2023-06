Carnasciali: “Gli errori individuali delle due finali non mi vanno giù, non li accetto. Ma nascono anche dal gioco applicato da Italiano”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della difesa viola: “Ciò che fa rabbia delle due finali è che gli errori da parte dei difensori sono puramente individuali. Non mi vanno giù, non li accetto. E poi sono sbagli ripetuti, ricordo bene anche la vittoria dell’Inter al Franchi”.

E aggiunge: “Va anche detto che il modo di giocare applicato da Italiano porta agli errori individuali che spesso abbiamo visto. Evidentemente, tutti gli interpreti al centro della difesa non sono propriamente adatti. Dodô? La sua è stata una buona stagione”.